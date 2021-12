Aguero, Lautaro: “Un piacere aver difeso insieme la maglia dell’Argentina”

Il messaggio dell'attaccante nerazzurro nei confronti del suo connazionale che oggi ha annunciato il ritiro a causa problemi cardiaci

Oggi il Kun Aguero ha annunciato il suo addio al calcio per problemi cardiaci. Tanti i messaggi di sostegno da parte di compagni ed ex compagni dell'attaccante argentino. Anche Lautaro Martinez, attraverso un post su Instagram, ha voluto inviare un messaggio al Kun: "Com'è ingiusto chiudere in questo modo una gigantesca carriera. Un piacere aver difeso insieme questa maglia. Il meglio in tutto ciò che verrà d'ora in poi. Abbraccio".