Effetto quarantena, un nerazzurro irriconoscibile. Amazon Sport scherza: “Lo state…”

La quarantena ha avuto effetti su tutti, anche sui calciatori. Alla ripresa degli allenamenti i giocatori dell’Inter si sono presentati in forma (anche nelle loro case o nei loro giardini non hanno mai smesso di seguire un programma atletico personalizzato) senza grandi cambiamenti. Eccetto uno. Ashley Young non è passato inosservato ad Appiano Gentile grazie ad un insolito look, rendendosi quasi irriconoscibile. Anche l’account social di Amazon Prime Sport ha voluto dedicargli una battuta: “Non strofinarti gli occhi, lo stai vedendo davvero. È Ashley Young che si è fatto crescere i capelli”.