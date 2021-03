Applausi di Sensi per il compagno Barella alla nomina speciale di Forbes

Nicolò Barella è stato incluso nei 100 migliori Under 30 che in questo 2021, nonostante la pandemia, si stanno distinguendo nella categoria di appartenenza.

"Mentre in tutto il mondo si continua a combattere la pandemia da Covid che ha cambiato per sempre le nostre vite, i 100 ragazzi under 30 (divisi in 20 categorie) selezionati da Forbes Italia per il 2021 stanno dando il loro contributo in prima linea e con la forza delle idee, del talento e delle loro startup stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare, di curarci, di investire, di mangiare e di acquistare. Le loro storie sono la prova che l’innovazione non va in quarantena". Esordisce così la nota rivista, illustrando i criteri di questa speciale classifica nella quale è stato incluso anche Nicolò Barella.