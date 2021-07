Argentina campione, Zanetti: “Che gioia ragazzi! Il lavoro paga sempre”

Il vicepresidente nerazzurro esulta per la vittoria dell'Argentina in finale contro il Brasile

A 28 anni dall'ultima vittoria, l'Argentina torna a trionfare in Coppa America. L'Albiceleste ha battuto 1-0 il Brasile grazie al gol di Di Maria nella finale giocata al Maracanã di Rio De Janeiro contro il Brasile.

Gioia incontenibile per Javier Zanetti che sui social esulta così: "Complimenti campioni! Andiamo Argentina! Che gioia ragazzi!!!! Felice per voi e per tutti gli argentini!!! Il lavoro paga sempre!".