Carlos Augusto: “Orgoglioso di entrare a far parte di questo grandissimo club. Grazie Inter”

Nella giornata di ieri l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Carlos Augusto dal Monza. L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Dopo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Inter Tv, il giocatore ha voluto esternare tutta la sua felicità anche sui social. "Orgoglioso di entrare a far parte di questo grandissimo club. Grazie Inter. Non vero l’ora di ripagare la fiducia in campo", ha scritto il brasiliano su Instagram.