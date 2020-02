Quasi a sorpresa la Juventus è uscita sconfitta dal Bentegodi. Grande gara del Verona che nonostante lo svantaggio, è riuscito a ribaltare la gara grazie alle reti di Borini e Pazzini. La squadra di Juric regala così una grande occasione alle inseguitrici Inter e Lazio. Occasione da non sprecare per i nerazzurri secondo Raffaele Auriemma: “Se l’Inter non vincerà questo scudetto, faccio fatica ad immaginare quando potrà riuscirci“.