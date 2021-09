Autostrade risponde a Mancini: “La chiusura era stata attivata ieri. Le andrebbe…”

Dopo il duro sfogo del c.t. della Nazionale, sui social arriva la risposta di Autostrade

Dopo lo sfogo di Roberto Mancini, arriva la risposta di Autostrade. il c.t. stava rientrando a Milano da Reggio Emilia ma ha trovato un tratto dell'autostrada chiuso. "Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi. Ma in tanti dovete vergognarvi", è stato lo sfogo dell'allenatore sui social. E sempre sui social è arrivata la risposta di Autostrade: "La chiusura della A26, inclusa in un programma di lavori riguardanti le gallerie, è stata attivata ieri dalle ore 21, in direzione Genova, a partire dal bivio per Novi Ligure/A7 fino al bivio per la A10. L’informazione della chiusura, inserita anche come previsione nella home page del nostro sito, è risultata sempre esposta sui pannelli luminosi in avvicinamento al tratto interessato, sia dalla A7 che dalla A26. In particolare la chiusura è stata preannunciata fin dalle ore 9 del mattino e in continuità segnalata a partire dalle 21 per tutta la durata dell’evento. Prendiamo in ogni caso spunto dal suo messaggio e cercheremo di migliorare ancora di più l’informazione di servizio".