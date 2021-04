Barça-Inter 1-0, la sconfitta più bella. Il ricordo di Mourinho: “Il momento in cui…”

Su Instagram lo Special One ricorda la semifinale di ritorno di Champions League tra Barcellona-Inter

Ma il muro nerazzurro non è crollato sotto i colpi di quelli che erano definiti i "marziani". Il gol di Piqué nel finale e quello annullato a Bojan, hanno reso il finale epico. Al triplice fischio la corsa sfrenata dei giocatori e in particolare di José Mourinho sono entrati nell'immaginario collettivo del tifo nerazzurro. Su Instagram lo Special One ricorda così quella corsa nel prato del Camp Nou: "Il momento in cui l'adrenalina e la felicità ti rendono un velocista".