Barella, famiglia e agente vicinissimi: come Messi, videochiamata sul campo

Il calciatore nerazzurro è stato seguito dal suo agente, Beltrami, a Wembley: lacrime per lui. La moglie da casa: "Ora puoi tornare"

Eva A. Provenzano

Alla fine ha abbracciato la Coppa dell'Europeo. Un bacio per suggellare un amore scoppiato e una video chiamata per condividere tutto con gli amori grandi della sua vita. Barella, come Messi dopo la vittoria della Coppa America, ha chiamato in diretta la sua famiglia mentre era sul campo di Wembley, dopo aver ritirato la sua medaglia. La moglie Federica era lì a condividere con lui lacrime e gioia, come avevano fatto due mesi prima con lo scudetto dell'Inter.

Le figlie, forse ancora troppo piccole per capire cosa è successo al loro papà, erano lì a sorridere per l'immagine familiare spuntata sullo schermo del cellulare. "Ora puoi tornare a casa, papà", ha scritto Fede. Lo aspetta la sua famiglia, un meritato riposo per due anni tostissimi a livello fisico. Ha corso tanto per arrivare in vetta, con l'Inter, con l'Italia. E forse alla fine ha pagato la stanchezza. Non dovrebbe cambiare niente nel giudizio finale su crescita, dimostrazione di forza che ha trasmesso a chi lo ha ammirato giocare.

Con lui a Wembley c'era anche il suo agente, Beltrami, in lacrime anche lui alla fine della partita. Lo ha immortalato mentre era lì a salutare il trofeo appena vinto. "Mai accontentarsi", è il motto del procuratore. Barella lo ha imparato quel motto e i tifosi nerazzurri ora sperano che continui ad essere la lucina nel faro, quella che si accesa quando è arrivato a Milano. Il segnale che qualcosa stava cambiando e che dopo il mare in tempesta sarebbe spuntata in qualche modo la terra ferma. Bravo, Nicolò. Sei anche Campione d'Europa. Gli interisti hanno tifato per te.