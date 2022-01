Nadal trionfa agli Australian Open. Barella: “Leggendario” e zittisce chi non ci crede

Il centrocampista nerazzurro si mostra grande tifoso del tennista spagnolo che ha vinto il 21esimo slam in carriera: uno in più di Federer e Djokovic

Rafael Nadal ha battuto in finale Medvedev e ha vinto l'Australian Open (2-6; 6-7; 6-4; 6-4; 7-5.). Per il tennista spagnolo è lo slam numero 21: con questa vittoria ha superato Federer e Djokovic fermi a 20. Un giocatore dell'Inter ha voluto sottolineare la sua impresa e zittire quelli che danno per scontato sia più debole rispetto agli due fenomeni del tennis mondiale. Nicolò Barella, con due post su Instagram, ha definito Nadal leggendario e ha poi silenziato chi non crede in lui che ha vinto in Australia 13 anni rispetto alla sua prima vittoria nel 2009.