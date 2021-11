Barella contento per il rinnovo, Borja Valero lo prende in giro: “Grande! Anche se potevi…”

L'ex centrocampista nerazzurro commenta con ironia il post del giocatore

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Nicolò Barella ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2026. Una notizia che fa felici i tifosi nerazzurri e lo stesso centrocampista che su Instagram ha scritto: "Contento di aver rinnovato e di poter difendere ancora questi colori. Forza Inter". Tra i tanti commenti al post, in evidenza quello di Borja Valero che prende in giro il suo ex compagno: "Grande! Anche se potevi ridere per fare vedere che eri contento".