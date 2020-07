“Avanti cosi! Bravi ragazzi“. Alessandro Bastoni esulta per il successo dell’Inter, che rifila un poker alla Spal e sale al quarto posto. Il difensore nerazzurro ha postato una foto in compagnia di Cristiano Biraghi, autore del secondo gol al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, che li ritrae mentre esultano per il gol dell’ex Fiorentina. “Contento per te, amico mio” le parole di Bastoni.