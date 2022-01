Bastoni con la figlia Azzurra, arriva il primo scatto: “La mia vita”

Lo scatto in compagnia della figlia, nata pochi giorni fa, del difensore dell'Inter e della Nazionale Bastoni

Alessandro Bastoni si gode qualche giorno di relax in famiglia. Il difensore dell'Inter non ha raggiunto il ritiro della Nazionale e partecipato allo stage per stare con la sua compagna Camilla e la piccola Azzurra, nata pochi giorni fa.