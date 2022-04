Bastoni: “Abbiamo lottato come gladiatori e vinto davanti al nostro pubblico. Ora…”

Su Instagram il difensore nerazzurro esulta per la vittoria contro la Roma

Altra grande prova di forza e altra vittoria. Davanti a oltre 70 mila tifosi, l'Inter batte la Roma per 3-1 e per una notte torna in vetta. Al termine della gara Alessandro Bastoni su Instagram esulta per l'importante vittoria: "Abbiamo lottato come gladiatori e abbiamo vinto davanti al nostro pubblico. Ora pronti alla prossima battaglia".