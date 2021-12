Inter-Spezia, Bastoni: “Forza Inter anche da casa. Bravi ragazzi”

Fermato da una gastroenterite, il difensore non è stato a disposizione per la gara di stasera e ha visto i compagni in tv

Eva A. Provenzano

Non è potuto essere della partita. Nella notte una gastroenterite lo ha messo ko. Alessandro Bastoni doveva essere titolare contro lo Spezia, ma alla fine non è riuscito ad esserci. Ma ha visto la partita da casa e ha ovviamente fatto il tifo per i suoi compagni e per l'Inter.

Sui social, a fine partita, ha scritto: "Sempre Forza Inter anche da casa. Bravi ragazzi". Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione per la gara con la Roma, quando Inzaghi dovrebbe recuperare anche de Vrij che si è fatto male nell'ultima pausa per le Nazionali.