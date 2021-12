Roma-Inter, ottima notizia: Bastoni c’è! A rivelarlo è… Vidal: ecco la foto in aereo

In questi minuti, l'Inter è partita in volo alla volta di Roma, dove domani pomeriggio affronterà i giallorossi di Josè Mourinho

In questi minuti, l'Inter è partita in volo alla volta di Roma, dove domani pomeriggio affronterà i giallorossi di Josè Mourinho per cercare di superare l'ultimo vero big match in campionato di questo 2021. E per tutti i tifosi nerazzurri arriva una buona notizia: Alessandro Bastoni fa parte della truppa di Simone Inzaghi insieme ai compagni, dopo aver smaltito l'influenza che lo ha tenuto fuori dalla partita contro lo Spezia. A rivelarlo, una stories pubblicata da Arturo Vidal su Instagram, che tagga Vecino e Correa, seduti in aereo immediatamente alle sue spalle. Come si può notare, però, in fondo si può scorgere proprio Bastoni. Una bella notizia per l'ambiente interista.