Cassano: “Bastoni sta facendo disastri, sopravvalutato”. E il difensore dell’Inter risponde

Antonio Cassano ha espresso in queste ore le sue perplessità in merito alla qualità dell'Inter, concentrandosi sulle prestazioni di alcuni suoi giocatori. La sua analisi è nata dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Lazio di Sarri. A proposito di un difensore nerazzurro, l'ex Inter ha usato parole piuttosto dure: " Bastoni è un giocatore molto sopravvalutato che sta facendo dei disastri".

Le dichiarazioni di Antonio Cassano hanno sorpreso i tifosi nerazzurri ma in generale i suoi follower. "Ma dai!", "stavolta hai esagerato", sono solo alcune delle risposte arrivate sul profilo Instagram di Cassano. Ad Antonio ha deciso di rispondere anche Alessandro Bastoni. Come? Mettendo un like al video nel quale viene definito sopravvalutato...