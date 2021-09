Bastoni tranquillizza i tifosi dell’Inter: “Mai avuto nessun problema. Solo…”

Sui social il difensore nerazzurro tranquillizza i tifosi sulle sue condizioni

Nessun problema, contro la Lituania Roberto Mancini potrà fare affidamento su Alessandro Bastoni. È lo stesso difensore nerazzurro a rassicurare i tifosi rispondendo sui social a chi gli chiedeva conto delle sue condizioni: "Non ho mai avuto nessun problema in realtà. Solo una leggera botta, ma tutto ok".