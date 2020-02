Commisso contro la Juve, Biasin: “Ma vi pare normale che in Italia gli arbitri siano…”

Anche Fabrizio Biasin è intervenuto a commentare la furiosa polemica scatenatasi ieri pomeriggio dopo Juventus-Fiorentina tra il presidente viola, Rocco Commisso, e i bianconeri. Ecco il tweet del giornalista di Libero:

“#Nicchi contro #Commisso: “Sono gli #arbitri a essere disgustati”. Giusto, ma allora fateli parlare! Gli arbitri sono l’unica categoria in Italia che non ha diritto di parola (Art. 21 della Costituzione). Possono parlare Topo Gigio e Uan, ma gli arbitri no. Ma vi pare normale?“.

(Fonte: @FBiasin)