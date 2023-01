Biasin: “Milan, non ha senso prendersela con Pioli. Il mercato…”

"Il mercato non ha portato rinforzi “spendibili” sul campo, né un portiere di riserva all’altezza, né tantomeno il (fondamentale) sostituto di Kessié. Prendersela con Pioli, per me, è senza senso". Fabrizio Biasin, con questo tweet, ha commentato il momento del Milan che ha perso contro il Sassuolo 5 a 2 dopo aver incassato 4 gol dalla Lazio. Se fosse iniziato un processo all'allenatore rossonero, il giornalista chiarisce che c'è da guardare anche a cosa non è successo sul mercato.