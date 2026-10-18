Sui social è l'emoticon delle tre scimmiette: l'attaccante nerazzurro ha esultato così dopo il gol segnato al Bologna partendo dalla panchina
COSA LASCIA BOLOGNA-INTER: STIAMO ESAGERANDO? ECCO IL BONNY CATTIVO. CARLOS RE MIDA
Dall'esultanza del pirata a quella delle tre scimmiette che rappresentano il non vedo, non sento e non parlo. Un'esultanza sfoggiata ieri contro il Bologna da Ange-Yoan Bonny dopo il gol segnato una volta entrato dalla panchina nella gara contro il Bologna. Nessun commento particolare su Instagram dove ha postato le foto dei tre momenti che sono anche delle emoticon spesso utilizzate sui social. Voleva essere un messaggio?
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Non ne siamo certi. Ma le tre scimmiette arrivano dalla saggezza popolare cinese e in pratica invitano a non vedere le cose brutte, a non sentire le maldicenze o i commenti negativi e a non dare peso al male parlandone. In una settimana in cui, dopo la sconfitta contro il Bruges, i commenti sull'Inter sono stati particolarmente negativi sembra anche un messaggio per i suoi compagni. C'è da pedalare ed è meglio lasciar correre tutte le critiche.
Si è capito pure quando gli hanno chiesto di quanti consigli gli dà Thuram per aiutarlo: "Niente, solo cazzate dice!", ha risposto ridendo. Proprio Marcus che ha commentato il suo ultimo post con l'emoticon della roccia. Ne ha messe tre per non lasciare dubbi sulla forza che attribuisce al compagno di reparto.
Caricamento post Instagram...
La concretezza di BonnyQuel non vedo, non sento non parlo sembra un modo per fare cerchio. E forse anche un modo per esprimere la sua concretezza. Aveva segnato anche in Champions contro il Bruges e aveva fatto anche un gran gol. Lui e i suoi compagni di reparto sono chiamati a sostituire Lautaro che è infortunato in un momento abbastanza intenso. In 8 presenze in totale, 171 minuti giocati, ha segnato 3 reti e si prepara a prendersi lo spazio che merita, magari già in Champions contro lo Shakthar.
L'Inter, dopo due sconfitte in Coppa in questa stagione, si ritrova a dover vincere per cambiare marcia. Servirà tutta la cattiveria di Bonny, la sua forza, la sua saggezza forse ancora inespressa. E serviranno tutti i suoi doppi passi. Perché agli interisti sta bene che non veda, che non senta e anche che non parli. Basta che segni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA