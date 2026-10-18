Dall'esultanza del pirata a quella delle tre scimmiette che rappresentano il non vedo, non sento e non parlo. Un'esultanza sfoggiata ieri contro il Bologna da Ange-Yoan Bonny dopo il gol segnato una volta entrato dalla panchina nella gara contro il Bologna. Nessun commento particolare su Instagram dove ha postato le foto dei tre momenti che sono anche delle emoticon spesso utilizzate sui social. Voleva essere un messaggio?

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Non ne siamo certi. Ma le tre scimmiette arrivano dalla saggezza popolare cinese e in pratica invitano a non vedere le cose brutte, a non sentire le maldicenze o i commenti negativi e a non dare peso al male parlandone. In una settimana in cui, dopo la sconfitta contro il Bruges, i commenti sull'Inter sono stati particolarmente negativi sembra anche un messaggio per i suoi compagni. C'è da pedalare ed è meglio lasciar correre tutte le critiche.

Ieri, quando gli hanno chiesto del gol segnato partendo da riserva ha detto: «Penso che non devo avere obiettivo personale ma collettivo, dobbiamo andare tutti nella stessa direzione come abbiamo fatto oggi: sia i titolari che i subentrati hanno fatto un gran lavoro, siamo soddisfatti della nostra prestazione. Abbiamo un grande gruppo con tanti giocatori di qualità, devo aspettare il mio momento ed essere pronto: non siamo undici, ma 23-25 calciatori forti, il mister da fiducia a tutti e questa è la nostra forza. Marcus è sempre vicino a me e a Pio, così come Lautaro: siamo molto uniti, come una grande famiglia».

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Si è capito pure quando gli hanno chiesto di quanti consigli gli dà Thuram per aiutarlo: "Niente, solo cazzate dice!", ha risposto ridendo. Proprio Marcus che ha commentato il suo ultimo post con l'emoticon della roccia. Ne ha messe tre per non lasciare dubbi sulla forza che attribuisce al compagno di reparto.

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La concretezza di Bonny

Quel non vedo, non sento non parlo sembra un modo per fare cerchio. E forse anche un modo per esprimere la sua concretezza. Aveva segnato anche in Champions contro il Bruges e aveva fatto anche un gran gol. Lui e i suoi compagni di reparto sono chiamati a sostituire Lautaro che è infortunato in un momento abbastanza intenso. In 8 presenze in totale, 171 minuti giocati, ha segnato 3 reti e si prepara a prendersi lo spazio che merita, magari già in Champions contro lo Shakthar.

L'Inter, dopo due sconfitte in Coppa in questa stagione, si ritrova a dover vincere per cambiare marcia. Servirà tutta la cattiveria di Bonny, la sua forza, la sua saggezza forse ancora inespressa. E serviranno tutti i suoi doppi passi. Perché agli interisti sta bene che non veda, che non senta e anche che non parli. Basta che segni.