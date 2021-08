Bordata della sorella di CR7 contro la Juve: “Lo United è un club degno di te”

Non proprio un addio sereno, quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'asso portoghese è tornato al Manchester United

Non proprio un addio sereno, quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'asso portoghese è tornato al Manchester United tra qualche polemica (e gaffe), fra il malumore dei tifosi bianconeri. L'ultima mazzata è arrivata dalla sorella, Katia Aveiro, che su Instagram ha mandato una frecciata alla società juventina, scrivendo: "Bentornato a casa, mio caro. Benvenuto in un posto degno di te. Che gioia, sono così orgogliosa, grazie per essere una persona così meravigliosa".