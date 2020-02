“Bravi ad ottenere un risultato importante in trasferta ma sappiamo che non è finita. Da domani testa al campionato”. È un Borja Valero già molto concentrato sui prossimi obiettivi quello che ha commentato la vittoria in Europa League sui social. La squadra ha portato a casa una vittoria (gol di Eriksen e Lukaku), ma da domani la testa andrà subito alla partita in programma domenica contro la Sampdoria.