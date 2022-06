Vacanze in Croazia per Brozovic. E spunta anche Handanovic

Il centrocampista nerazzurro ha postato la foto di una serata in compagnia di amici in un ristorante islandese. E con lui c'è il portiere

Vacanze in Croazia per Marcelo Brozovic e non solo per lui. Il giocatore nerazzurro prima di ricominciare con l'Inter si sta godendo le sue ferie in famiglia. Nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post con una foto che mostra una serata tra amici e con lui c'è anche un suo compagno. Nell'immagine spunta capitan Handanovic.