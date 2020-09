Brozovic ai tifosi: “Amo questa maglia”. E Mentana manda un messaggio alla dirigenza Inter

Marcelo Brozovic ha mandato un messaggio ai tifosi dell’Inter con il cuore in mano. I recenti pettegolezzi di mercato hanno sollevato polemiche e il centrocampista croato, senza replicare a nessuna voce specifica, ha voluto spiegare la sua posizione. “Amo questa maglia, amo Milano. Non vedo l’ora di battermi ancora per lungo tempo in nerazzurro”.

Enrico Mentana ha voluto commentare la presa di posizione del centrocampista croato con un messaggio alla dirigenza del club: “Giù le mani da Epic Brozo!”.