Esteban Cambiasso e Ivan Zamorano vedranno il derby insieme. San Siro è pronto ad ospitare il pubblico delle grandissime occasioni, da vera Scala del Calcio. Inter e Milan si affronteranno in una sfida che non conosce pronostici, ma solo tanta scaramanzia. Grande attesa per i due ex giocatori nerazzurri, che hanno condiviso la loro trepidazione sui social…