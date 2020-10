In una partita dura, combattuta e nervosa, l’Inter esce dall’Olimpico contro la Lazio con un 1-1 che lascia un po’ di amaro in bocca. Su Twitter, il giornalista Giovanni Capuano ha scritto:

“L’#Inter gioca una discreta partita all’Olimpico contro la #Lazio ma nel complesso non la chiude e, credo, torni a casa con una sensazione di opera incompiuta. In chiave scudetto per #Conte sono due punti persi più che uno guadagnato“.