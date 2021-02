Capuano: “No al ‘modello Atalanta’ per l’Inter e i top club italiani: senza investimenti…”

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato sul suo profilo Twitter l’ipotesi avanzata da ‘Il Sole 24 Ore‘ secondo cui Bc Partners voglia seguire l’Atalanta come modello di business in caso di acquisizione dell’Inter, anche se ormai la trattativa tra i due soggetti sembra naufragata del tutto:

“Per essere franchi e diretti: il ‘modello Atalanta’ non va bene per l’Inter, per il Milan e per i grandi club. In definitiva non va bene per il sistema italiano che uno dei 3-4 grandi club si metta a fare trading sui calciatori, perché senza investimenti si impoveriscono tutti”.