Dopo otto vittorie consecutive, l’Inter perde a Marassi contro la Sampdoria e fallisce il sorpasso al Milan. Il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato così quanto accaduto al Ferraris:

“L’#Inter ha fatto 23 tiri verso la porta della #Samp (11 nello specchio), sbagliato un rigore, preso un palo. Si è buttata via in mezz’ora del primo tempo e ha perso nella giornata in cui doveva approfittare di #MilanJuve. Non una buona prova di maturità #SampInter“.