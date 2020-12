“Vittoria meritata dall’#Inter che rimette in partita il #BorussiaMonchengladbach con un errore di #Sanchez. Altra prestazione solida come a Reggio Emilia, con più attenzione a non scoprirsi e rapidità ad andare in contropiede“.

Così, tramite il proprio profilo Twitter, Giovanni Capuano ha analizzato la vittoria ottenuta ieri dall’Inter di Antonio Conte al Borussia Park, che ha riaperto ogni discorso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.