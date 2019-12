Cattelan festeggia l’Inter e lo spirito di Natale di Lukaku: Marchisio lo stuzzica sui social

Alessandro Cattelan ha gioito per il successo dell’Inter sul Genoa ringraziando alcuni dei protagonisti dell’importante vittoria nerazzurra. La squadra di Conte rimane in vetta alla classifica e può momentaneamente tirare il fiato per la sosta natalizia. Queste le parole del conduttore di X Factor su Instagram: “Sola non ti lascio mai! W Esposito. Big up to Romelu Lukaku and his Christmas spirit!”. Claudio Marchisio lo ha stuzzicato così: “Non mollate, eh?”. Cattelan ha ribattuto prontamente: “Fiato sul collo, amico mio!” E l’ex giocatore bianconero ha concluso complimentandosi: “Ci sta. BRAVI. Il campionato diventa più bello, ma noi siamo abituati. Fino alla fine”.