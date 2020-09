La cessione di Brozovic “sblocca” Eriksen? Condò sul sostituto: “Il migliore è…”

Si ipotizzano scenari per quanto riguarda l’Inter della prossima stagione, che contemplano cessioni e nuove soluzioni in campo. La cessione di Marcelo Brozovic (nonostante la sua dichiarazione d’amore sui social) rientra in queste ipotesi. Potrebbe la partenza del centrocampista croato portare benefici ad una miglior integrazione di Christian Eriksen. Proprio ieri Paolo Condò ha spiegato come l’Inter non possa tenere in panchina un giocatore come il danese. E che Conte dovrà risolvere dal punto di vista tattico questa situazione. Sul fatto che una cessione di Marcelo possa in tal senso dare una mano Condò ha concordato sui social e ha aggiunto che in fase di interdizione il migliore è uno solo: Kanté.

Anche il giornalista della Rosea Frosio è di questo parere: “Se permettete: con Eriksen l’Inter cambia completamente modo di giocare (s’è visto quando ci ha provato: due mediani, esterni che “entrano”, braccetti che spingono —> fatica a contenere). Brozo fa fatica, con Kanté invece… ma parliamo di un giocatore di un’altra categoria”.