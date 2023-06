Chalobah obiettivo Inter a Milano per turismo: su Instagram foto in Galleria

Trevoh Chalobah è a Milano. Ufficialmente per turismo e per la fashion week, il resto poi si vedrà. Non è un mistero che il difensore del Chelsea sia sul taccuino dei dirigenti dell'Inter ormai da tempo: Piero Ausilio provò a prenderlo in prestito lo scorso anno, ma dovette arrendersi davanti alle barricate dei Blues. Nel frattempo ha giocato ed ha anche rinnovato il suo contratto con i londinesi, ma è molto probabile che il suo nome tornerà nei dialoghi già aperti tra i due club.