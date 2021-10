China Suarez, bordata su Icardi: “Il conquistatore seriale si nasconde”. Wanda la insulta

Prosegue la telenovela con protagonisti Mauro Icardi, Wanda Nara e China Suarez. L'ultimo capitolo è un nuovo botta e risposta sui social

Chiaro il riferimento a China Suarez, che sempre via social ha risposto con una lunga storia in cui ha preso posizione "per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio".

La donna ha chiamato in causa Icardi, pur senza nominarlo, sostenendo che "quel che è successo è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato. Non sono responsabile, per me e per tutte le donne che sono usate e giudicate, dei comportamenti di conquistatori seriali che dopo sanno come nascondersi".