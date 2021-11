Cile, Vidal suona la carica verso il Paraguay: “Domani come leoni”

Il centrocampista vuole confermare con la sua nazionale di essere in un buon momento di forma

I problemi fisici sono alle spalle e le condizione va migliorando di giorno in giorno. Arturo Vidal ha alzato il livello delle sue prestazioni con la maglia dell'Inter, per cui in nazionale è chiamato a confermare il momento positivo. Il sorriso non gli manca, come dimostra l'ultimo post in vista della sfida col Paraguay, direttamente dal ritiro della seleccion. Re Artù ha suonato la carica nello spogliatoio.