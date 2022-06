Colombo (CorSera): “Dybala andrà al Milan? Non corretto parlare di bufala. Rivendico…”

Si parla molto in questi giorni della squadra in cui giocherà Paulo Dybala nella prossima stagione. L'Inter non ha mai nascosto la trattativa e l'interessamento per il giocatore argentino, che ha trascorso parte delle sue vacanze a Miami insieme al Tucu Correa. Si parla anche di un interesse da parte del Milan. La giornalista del Corriere della Sera, Monica Colombo, ha precisato sui social la situazione in casa rossonera: "Rivendico con certezza che una telefonata di manager Elliott a entourage Dybala è stata fatta. È un inizio di trattativa? No. È un modo per capire quanto è avanti l'Inter e se ci sono margini di trattativa? SÌ. Dopodiché ci sarà uno sviluppo se Maldini e Massara, che gestiscono trattative, dopo la firma sui loro contratti chiameranno l'entourage di Paulo. Dybala andrà al Milan? Boh, difficile, nessuno lo sa. Ma definire a priori bufala totale non è corretto".