Inter, la campagna anti-Borussia inizia… dal caffè. Conte: “Il buongiorno ad Appiano…”

Serve tutto il necessario e curare ogni dettaglio. Domani si gioca una partita decisiva per la stagione dell’Inter e ogni particolare può essere utile per preparare al meglio la gara di Moenchengladbach contro il Borussia. Antonio Conte, uno che i dettagli è abituato a curarli al millimetro, lo sa perfettamente.

E, alla vigilia della partita di Champions League, ha continuato il suo viaggio (social) nelle stanze di Appiano, dove come di consueto cura tutto. A cominciare dal caffè, per iniziare al meglio una giornata importante. L’allenatore nerazzurro ha pubblicato uno scatto insieme ai baristi della Pinetina, scrivendo: “Il buongiorno ad Appiano si vede dal mattino, con un buon caffè!!!“. E che sia utile per iniziare al meglio la campagna di Germania…