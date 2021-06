Vacanze a Ibiza, Conte paparazzato da Oggi: Antonio si fa distrarre da un… topless

Andrea Pirlo e Antonio Conte si sono ritrovati a Ibiza e hanno condiviso le giornate in spiaggia. La rivista Oggi ha paparazzato l'ex tecnico dell'Inter e lo ha beccato in flagrante...

Vacanze a Ibiza per Andrea Pirlo e Antonio Conte. L'ex allenatore della Juventus ha comprato casa mentre l'ex tecnico dell'Inter ne ha affittata una. Ora il meritato relax dopo una stagione impegnativa che ha visto i nerazzurri di Conte rompere (finalmente) il dominio bianconero durato 9 anni. Andrea è stato esonerato dalla società bianconera, Antonio ha salutato subito dopo la fine del campionato per divergenze con la dirigenza nerazzurra. Entrambi sono al momento a spasso. La rivista Oggi ha paparazzato Antonio mentre chiacchierava in acqua con la moglie Elisabetta e lo ha letteralmente beccato in flagrante... (leggi qui)