Al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti, si è svolta l’amichevole tra Inter-Monza. La gara è stata vinta dai nerazzurri per 1-0 grazie alla rete del giovane Carboni. Al termine del match, Antonio Conte ha postato una foto sul proprio profilo Instagram insieme ad Adriano Galliani e Cristian Brocchi. “È stato un piacere avervi ospiti oggi pomeriggio nel nostro centro sportivo. Un grande in bocca al lupo per la stagione al Monza“, ha scritto l’allenatore.