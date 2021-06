Eriksen, arriva anche il messaggio di Antonio Conte: “Forza Chris”

Il messaggio di incoraggiamento dell'ex allenatore nerazzurro per il centrocampista danese

Hakimi, Steven Zhang, Cristiano Ronaldo e tanti altri. Continuano ad arrivare messaggi di sostegno per Christian Eriksen dopo il malore avvenuto in campo nel corso di Danimarca-Finlandia. Le notizie che arrivano da Copenaghen fanno ben sperare, le condizioni del giocatore sono in costante miglioramento. Anche Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio al suo ex giocatore: "Forza Chris".