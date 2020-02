Coronavirus, Agustina Gandolfo: “Questo è l’unico posto dove mi vedrete nei prossimi giorni”

L’emergenza coronavirus ha spinto il Governo italiano ad adottare un decreto legge con le misure di contenimento dell’epidemia in particolare in Lombardia e Veneto, le zone più colpite dal virus. In Serie A sono già quattro le partite rinviate (Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria e Torino-Parma). Con una Instagram Stories, Agustina Gandolfo non ha nascosto la sua preoccupazione per la situazione. Lady Lautaro ha postato una foto della sua casa e ha scritto: “Questo è l’unico posto dove mi vedrete nei prossimi giorni. Non esco più”.