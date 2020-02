Il calcio si ferma per l’emergenza Coronavirus. Le zone interessate riguardano soprattutto la Lombardia e il Veneto. Per questo motivo l’Inter stasera non scenderà in campo e la partita contro la Sampdoria è stata rinviata. La fidanzata di Stefano Sensi, Giulia Amodio, ha condiviso la sua paura su Instagram: “Ragazzi io sono diventata ipocondriaca. Vi prego stiamo tutti attenti, mi sento male al pensiero di quello che possa succedere”.