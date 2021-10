Empoli-Inter, Correa ci sarà: ecco la conferma del Tucu ai tifosi fuori Appiano

Joaquin Correa si appresta finalmente a tornare in campo con la maglia dell'Inter, dopo i guai fisici accusati in nazionale

Joaquin Correa si appresta finalmente a tornare in campo con la maglia dell'Inter, dopo i guai muscolari accusati in nazionale. Lo ha confermato lo stesso attaccante nerazzurro ai tifosi interisti fuori da Appiano Gentile. Come testimonia il video di Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, rispondendo alla domanda sulla sua presenza a Empoli, Correa ha risposto: "Sì, sì". Segno che ormai il recupero è vicino: