Eriksen, Cristiano Ronaldo: “Conto di ritrovarti presto in campo, Chris!”

Il messaggio di CR7 per il centrocampista nerazzurro

Continuano ad arrivare messaggi da parte dei giocatori per Christian Eriksen. Il giocatore è stato colto da un malore nel corso di Danimarca-Finlandia. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Christian Eriksen e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo, Chris! Sii forte!", è il messaggio di Cristiano Ronaldo.