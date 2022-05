Crosetti punge Allegri: “Scambiare uno che inciampa per un pestone e un’accozaglia di…”

La riflessione del giornalista di Repubblica a proposito del comportamento del tecnico della Juventus

Maurizio Crosetti ha voluto commentare la recente prestazione della Juventus contro l'Inter in finale di Coppa Italia. Il giornalista di Repubblica ha puntato il dito su alcuni comportamenti di Massimiliano Allegri: "Scambiare uno che inciampa per un pestone, un'accozzaglia di movimenti difensivi per un modulo e un mucchio di giocatori male assemblati per una squadra. Lucidità".