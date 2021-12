Cucchi: “Barella ha reagito ingenuamente. Non sarà il primo né l’ultimo. Chiedere scusa…”

Su Twitter il giornalista commenta la reazione del centrocampista nei confronti di Militao che gli è costato il rosso

Continua a far discutere il rosso rimediato da Nicolò Barella in Champions. Il centrocampista dell'Inter ha reagito a un fallo subito da Militao e l'arbitro Brych lo ha espulso. Su Twitter Riccardo Cucchi commenta così la reazione del nerazzurro: "Il calcio è ricco di episodi di nervosismo dovuti all'alta tensione emotiva di una gara. Barella ha reagito ingenuamente e ha fatto male. Non sarà il primo né l'ultimo a farlo. Chiedere scusa è stata un'ottima scelta. E lui è un ottimo giocatore. Fine".