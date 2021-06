Cucchi: “Zhang ha detto le cose come stanno. Chi si sorprende forse non si era…”

Il giornalista commenta le dichiarazioni del presidente nerazzurro

Con un tweet, Riccardo Cucchi commenta così le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Credo che Zhang abbia detto le cose come stanno. Chi si sorprende forse non si era accorto di nulla prima. Abbassare i costi non significa automaticamente non vincere più. Il destino economico di una società dovrebbe essere importante per un tifoso, almeno quanto i successi".