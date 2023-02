Dalmat: “Inter, così non è possibile. Spero in grandi cambiamenti. Capisco i tifosi, ma…”

Il giorno dopo la sconfitta contro il Bologna, con un video postato su Instagram Stephane Dalmat analizza la prestazione deludente dell'Inter. "Non è possibile così, non so più cosa dire perché questa squadra è strana. Come si spiega il fatto che 4 giorni prima vinci col Porto e dopo perdi col Bologna? L'avevo detto che dopo la Champions trovare la concentrazione per la gara col Bologna. CI riescono solo i grandi campioni e in questa squadra non ce ne sono, è una buona squadra. Cambiare Inzaghi? Se c'è la possibilità io dico sì".