Inter, Dalmat: “Moratti e Oriali volevano che rimanessi. Cuper mi ha fatto capire…”

Su Instagram l'ex giocatore francese spiega i motivi del suo addio all'Inter

La storia di Stephane Dalmat all'Inter è durata appena due stagioni. Nonostante il francese fosse dotato di una classe cristallina, in nerazzurro ha stentato. Rispondendo a un follower su Instagram, l'ex giocatore ha spiegato i motivi del suo addio all'Inter: "Moratti e Oriali hanno fatto di tutto per tenermi, ma Cuper mi ha fatto capire che se fossi andato via o fossi rimasto, non sarebbe cambiato molto, in quei casi non senti la fiducia dell'allenatore e vai via. Ma dovevo rimanere e cambiare la sua opinione".