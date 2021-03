L’Inter le manda un pacchetto e la moglie di D’Ambrosio si mette in posa con il regalo

Le sono arrivati dei fiori e la seconda maglia della squadra nerazzurra con il suo cognome e lei le ha messe in mostra in una foto sui social

Fiori e un pacchetto regalo firmato Inter . C'era dentro la seconda maglia della squadra nerazzurra con il suo cognome. Enza De Cristoforo, moglie di D'Ambrosio si è messa in posa con il regalo che le è stato inviato dal club e ha scritto: "Un'esperienza incredibile. Grazie per la nomination. Un onore Inter".

La moglie del giocatore nerazzurro si sta occupando dei suoi bimbi con la mamma mentre il marito è in isolamento in una delle stanze delle case perché è risultato positivo al coronavirus. In questi giorni spesso ha raccontato la loro quotidianità con i video dei figli che chiamano il papà dalla porta. Ora c'è solo da aspettare che i prossimi tamponi, finita la quarantena, siano negativi perché la loro vita insieme riprenda serenamente e pure la routine dell'Inter torni ad essere quella giusta.